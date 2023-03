Roma-Real Sociedad, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Giovedì 9 marzo alle ore 18.45 allo stadio Olimpico si disputerà il match Roma-Real Sociedad, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League con i giallorossi che nello spareggio dello scorso mese ha avuto la meglio sugli austriaci del Salisburgo (ko in trasferta per 1-0 e vittoria casalinga per 2-0), gli spagnoli invece si sono qualificati grazie al primo posto del girone E con 15 punti.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre; sono 41 i precedenti dei capitolini contro formazioni teutoniche, con un bilancio di 13 vittorie, 6 pareggi e 22 sconfitte.

Dove vedere Roma-Real Sociedad in tv e streaming

Il match Roma-Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Segui Roma-Real Sociedad su DAZN. Attiva ora

L’incontro dello stadio Olimpico sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi. Segui la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora.