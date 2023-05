Giovedì 18 maggio, alle ore 21, alla “Bay Arena” di Leverkusen, si disputerà il match Bayer Leverkusen-Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Si ripartirà dall’ 1-0 della gara d’andata in favore dei giallorossi grazie alla rete di Bove con gli uomini di Mourinho che potranno contare su due risultati su tre in vista di questo ritorno in Germania. Le “aspirine”, invece, potranno contare solo sulla vittoria e per staccare il “pass” verso la finale di Budapest, dovranno vincere con due gol di scarto. In caso di parità di reti tra andata e ritorno, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in tv e streaming gratis

Il match Bayer Leverkusen-Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League, sarà visibile su RAI 1, ma sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Questo match sarà trasmesso su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 253 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming gratuito attraverso il servizio Rai Play oppure usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.