Europa League, le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Giovedì 18 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League tra Bayer Leverkusen-Roma. Le due compagini, guidate da Xabi Alonso e José Mourinho, si sfideranno alla BayArena, uno stadio di calcio situato a Leverkusen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.

Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: come arrivano le due squadre

Il Bayer Leverkusen si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Bundesliga. I tedeschi, infatti, hanno perso per 1-2 contro il Colonia in casa ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro lo Stoccarda. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno perso per 0-2 in casa contro l’Inter ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Bologna. La gara d’andata della sfida di Europa League è terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di Mourinho, grazie al gol realizzato dal giovane Bove.

Europa League, probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma

Le probabili formazioni del match di Europa League Bayer Leverkusen-Roma, in programma giovedì 18 maggio. Ecco i possibili undici scelti da Xabi Alonso e Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.