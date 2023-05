Europa League, le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Giovedi 11 Maggio alle ore 21:00 torna l’Europa League con Roma-Bayer Leverkusen, ecco le probabili formazioni della semifinale d’andata della seconda competizione europea. Sull’altro lato del tabellone si sfidano invece Juventus e Siviglia per tentare l’assalto alla finale di Budapest.

La Roma ha ancora quattro gare a disposizione per provare a centrare l’accesso alla prossima Champions League, senza dimenticare che anche chi vince l’Europa League avrà un pass per la massima competizione europea della prossima stagione. Strada che invece appare obbligata per il Bayer Leverkusen. I tedeschi infatti occupano la sesta posizione in Bundesliga, staccati di ben 8 lunghezze dall’Union Berlino, anche se le giornate alla fine sono ancora sette.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen: ancora emergenza difesa per Mou

QUI ROMA: toccherà ancora a Celik completare il terzetto difensivo orfano di Smalling, Kumbulla e Llorente. In attacco invece si rivede Dybala che comporrà con Abraham e Pellegrini il tridente offensivo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

allenatore: Mourinho

QUI LEVERKUSEN: l’allievo Xabi Alonso sfida il maestro Mourinho e lo fa senza paura e senza rinunciare alle proprie armi. 3-5-2 molto offensivo e coppia d’attacco Diaby-Klozek a cercare di spaventare la fin qui ottima fase difensiva giallorossa.

BAYER LEVERKUSEN (3-1-4-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong; Andrich, Amiri, Bakker; Wirtz, Diaby, Hlozek.

allenatore: Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen 3-2, le immagini dell’ultimo confronto tra le due squadre