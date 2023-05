Europa League, probabili formazioni Siviglia-Juventus: le scelte di Mendilibar e Allegri

Giovedì 18 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League tra Siviglia-Juventus. Le due compagini, guidate da José Luis Mendilibar e Massimiliano Allegri, si sfideranno allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, in Spagna.

Europa League, Siviglia-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Siviglia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Liga spagnola. I Rojiblancos, infatti, hanno vinto per 3-2 in casa contro l’Espanyol ed hanno vinto per 0-3 in trasferta contro il Valladolid. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno vinto per 0-2 in trasferta contro l’Atalanta ed hanno vinto per 2-0 in casa contro la Cremonese. La partita d’andata è terminata col risultato di 1-1: al vantaggio iniziale di En-Nesyri ha risposto Gatti al 97′.

Europa League, probabili formazioni Siviglia-Juventus

Le probabili formazioni del match di Europa League Siviglia-Juventus, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti da Mendilibar e Allegri.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.