Finale Europa League, le probabili formazioni di Roma-Siviglia

Mercoledì 31 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la finale di Europa League tra Roma-Siviglia. Le due compagini, guidate da José Mourinho e José Luis Mendilibar, si sfideranno alla Puskás Aréna, uno stadio calcistico di Budapest, situato nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese.

Europa League, Roma-Siviglia: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro la Salernitana ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Fiorentina. La squadra di Mourinho ha superato in semifinale di Europa League i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il Siviglia, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di Liga. Gli spagnoli hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro l’Elche ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Real Madrid. Il Siviglia ha superato la Juventus di Massimiliano Allegri in semifinale.

Europa League, probabili formazioni Roma-Siviglia

Le probabili formazioni della finale di Europa League tra Roma-Siviglia. Ecco i possibili undici scelti da José Mourinho e José Luis Mendilibiar.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelj, Badé, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All. Mendilibar