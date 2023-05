Juve-Siviglia flop ascolti – Ieri la Juventus era impegnata nella semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia. La partita oltre ad aver deluso un pò per quanto visto sul campo con l’1-1 finale ha fatto registrare un altro clamoroso flop. Nonostante la gara fosse trasmessa in chiaro su Rai 1 il flop di ascolti è stato incredibile vista la squadra e la competizione.

Juve-Siviglia flop ascolti

I numeri non mentono. La gara era in chiaro sul canale principale della Rai, come previsto dalle regole Agcom che impongono la trasmissione free per gli eventi di interesse nazionale. L’incontro ha interessato 3.772.000 spettatori pari al 18% di share (pre e post nel complesso: 2.621.000 – 13.7%, nel dettaglio primo tempo: 3.880.000 – 17.6%, secondo tempo: 3.674.000 – 18.5%). Numeri davvero bassi per la Juventus e per il fatto che si trattasse della fase finale della competizione europea. Basti pensare che ha fatto più visite la gara di Coppa Italia con il Monza, un risultato davvero inatteso.