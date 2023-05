Roma-Bayer si parte male: c’è l’arbitro anti-Mourinho e quello del bidone…

Roma-Bayer, si parte male. A dirigere la semifinale di andata di Europa League sarà Michael Oliver, quello del “bidone al posto del cuore” di Buffon: i precedenti con Mourinho. L’arbitro in questione (sono numeri) ha fischiato più rigori a sfavore contro l’attuale allenatore romanista. Non accolto in maniera positiva in casa giallorossa, anche se questo probabilmente non è il momento di mettere pressione sull’arbitro, ma di concentrarsi sul campo. Certo, sperando che l’arbitraggio sia congruo al valore della posta in palio.

Le statistiche contro Mourinho

L’arbitro Oliver in carriera non ha un buon rapporto con le squadre allenate da Mourinho e anche i tifosi della Juventus lo ricordano malvolentieri. È lui l’arbitro designato per la semifinale di andata tra Roma e Bayer. Ovviamente non è stato accolto in modo sereno e favorevole da Mourinho. Ecco quante volte Oliver ha fischiato rigori contro le squadre dell’allenatore portoghese: Watford-United 3-1; Everton-United1-1; United-Liverpool 1-1; Chelsea-United 1-0; Watford-Tottenham 0-0 (rigore parato); Arsenal-Tottenham2-1; Everton-Tottenham 2-2.