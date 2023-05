Roma, Mourinho: “Abbiamo vinto solo il primo tempo, e Smalling giovedì…”

La Roma vince 1-0 la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ed è un risultato di estrema importanza per la squadra giallorossa che giovedì in Germania avrà l’opportunità di giocarsi nel miglior modo possibile l’approdo in finale di Europo League. Mourinho nel post partita predica calma e si lascia andare a una dichiarazione sulla possibilità che Smalling possa giocare la gara di ritorno.

Le parole di Mourinho

I giallorossi di Mourinho vincono il primo atto della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ed è un risultato straordinario, visto le assenze della Roma e la difficoltà a mettere insieme una squadra di livello in questo momento. A decidere la sfida un gol di Bove, giovane uscito dalla “cantera” giallorossa, e allora la soddisfazione dell’Olimpico come al solito stracolmo è doppio. Ecco le parole di Mourinho nel post-partita, con riferimento anche alla presenza o meno nella gara di ritorno di un giocatore di estrema importanza come Smalling: “In questo momento non penso che Smalling possa giocare giovedì. Non dico niente, sta lavorando benissimo, chi lavora con lui sta dando il massimo. Ma ho i miei dubbi che possa arrivare a tornare giovedì. Non ho parlato con Dybala e Wijnaldum dopo la partita, Paulo è all’antidoping. Spero che entrambi mi dicano che hanno avuto sensazioni positive, che domenica possano fare qualche minuto e giovedì ne possano fare di più. Ma per come stiamo ora ogni minuto in più che possono fare. El Shaarawy è al limite di poter dire sì o no per giovedì. Mancini, Cristante, Ibanez, Pellegrini, ora ci sono loro che giocano sempre e sono la base”.