Siviglia-Juventus, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV8 o Rai 1? Dove vedere Europa League

Giovedì 18 maggio alle ore 21 allo stadio Ramòn Sanchez Pizjuan di Siviglia si disputerà il match Siviglia-Juventus, valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. La Juventus ha strappato il pari al 97’ con una testata di Gatti all’andata, regalandosi un insperato pareggio per come si erano messe le cose. In Spagna però servirà ben altro, contro gli uomini di Mendilibar che si sono dimostrati molto tosti.

Siviglia-Juventus, le probabili formazioni

Siviglia (4-3-3): in aggiornamento.

Juventus (3-5-2): in aggiornamento.

Dove vedere Siviglia-Juventus in tv e streaming

Il match Siviglia-Juventus sarà visibile su TV8 in chiaro, dunque la gara sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di TV8. In ogni caso, comunque, la gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su DAZN.