Siviglia-Roma, streaming gratis e diretta tv DAZN, Rai o Sky Sport? Dove vedere finale Europa League

Mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla “Puskas Arena” di Budapest si disputerà il match Siviglia-Roma, valevole per la finale di Europa League, con le due squadre che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Juventus (1-1 e 2-1) e Bayer Leverkusen (1-0 e 0-0).

Un solo precedente che risale agli ottavi di finale dell’Europa League (gara unica a causa del Covid, giocata a Duisburg il 6 agosto 2020) che ha visto il successo degli andalusi per 2-0; mentre contro squadre spagnole sono 43 gli incontri complessivi con un bilancio di 14 vittorie, 7 pareggi e 22 sconfitte.

Chi avrà la meglio il prossimo 16 agosto giocherà la Supercoppa europea allo stadio “Georgios Karaiskakis” del Pireo, contro la vincente della finale di Champions League che vedrà opposte Manchester City-Inter, sabato 10 giugno stadio “Olimpico Atatürk” di Istanbul.

Siviglia-Roma, probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

Dove vedere Siviglia-Roma in tv e streaming

La finale di Europa League tra Siviglia-Roma, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (ch. 203), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251 con diretta a partire dalle ore 20.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L’incontro della “Puskas Arena” sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’allenatore Andrea Stramaccioni.

L’atto finale si potrà seguire anche in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay.