Dove vedere sorteggio Europa League 2023/24: streaming gratis o diretta tv Mediaset, Sky o DAZN? Squadre qualificate e composizione fasce

Completata tutta la fase preliminare di qualificazione, ecco l'atteso sorteggio per la composizione dei gironi della UEFA Europa League 2023/24. L'appuntamento per questo evento è previsto nella giornata di oggi, venerdì 1° settembre, alle ore 13:00, al "Grimaldi Forum" di Montecarlo. Ecco i dettagli del programma.

Sorteggio UEFA Europa League: dove vedere la diretta?

Anche per l'edizione 2023/24 della UEFA Europa League ci sarà tanta curiosità e tanto entusiasmo, con milioni di tifosi in attesa di iniziare a vedere all'opera le proprie squadre. Naturalmente, si riparte dai detentori del trofeo, il Siviglia, squadra che ha battuto la Roma di José Mourinho ai rigori (4-1) nella finale dello scorso 31 Maggio alla "Puskas Arena" di Budapest. Successivamente alle gare dei Playoff di qualificazione, l'atteso sorteggio per la composizione dei gironi. Ecco una presentazione di questo evento, a cominciare dal programma e dal calendario per questa edizione.

Le fasce per i sorteggio della UEFA Europa League 2023/24

Le italiane partecipanti sono: Atalanta e Roma.

Ecco la composizione delle fasce:

PRIMA FASCIA: Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Ajax, Rangers

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Slavia Praga, Sporting Lisbona, Qarabag, Olympiacos, LASK

TERZA FASCIA: Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Sparta Praga, Friburgo, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

QUARTA FASCIA: TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken, Tolosa, AEK Atene

Sorteggio UEFA Europa League 2023/24: dove vedere la diretta in TV e in Streaming?

Venerdì 1° settembre, alle ore 13:00, al "Grimaldi Forum" di Montecarlo, si avrà il sorteggio per la composizione dei gironi. Il sorteggio dei gironi della UEFA Europa League è disponibile:

in diretta TV su Sky Sport 24 (dalle 12:45);

in streaming su Sky Go, su NOW, su DAZN e sul Canale Ufficiale "YouTube UEFA"

Ecco nel dettaglio dove vedere il sorteggio della UEFA Europa League 2023/24:

SORTEGGIO UEFA EUROPA LEAGUE IN DIRETTA TV

Sky Sport 24 (dalle 12:45)

SORTEGGIO UEFA EUROPA LEAGUE IN STREAMING

Sky Go

NOW

DAZN

Canale Ufficiale "YouTube UEFA"

UEFA Europa League 2023/24, tutte le date dei gironi e delle gare ad eliminazione diretta

21 Settembre | Gironi, Prima giornata

5 Ottobre | Gironi, Seconda giornata

26 Ottobre | Gironi, Terza giornata

9 Novembre | Gironi, Quarta giornata

30 Novembre | Gironi, Quinta giornata

14 Dicembre | Gironi, Sesta giornata

15 Febbraio 2024 | Sedicesimi di finale, Andata

22 Febbraio 2024 | Sedicesimi di finale, Ritorno

7 Marzo 2024 | Ottavi di finale, Andata

14 Marzo 2024 | Ottavi di finale, Ritorno

11 Aprile 2024 | Quarti di finale, Andata

18 Aprile 2024 | Quarti di finale, Ritorno

2 Maggio 2024 | Semifinali, Andata

9 Maggio 2024 | Semifinali, Ritorno

22 Maggio 2024, ore 21:00 | Finale - "Aviva Stadium", Dublino, Irlanda

Dove vedere tutta la UEFA Europa League 2023/24?

Queste le emittenti TV per la diretta delle gare di UEFA Europa League quest'anno:

Sky

DAZN

TV8

Per questa edizione di UEFA Europa League 2023/2024, tutte le gare saranno trasmesse da Sky, da DAZN e, per alcune di esse, anche da TV8, gratuitamente e in chiaro.

UEFA Europa League 2023/24, le gare di andata e di ritorno dei Playoff

GARE ANDATA RITORNO Hacken - Aberdeen 2 - 2 3 - 1 Slavia Praga - Zorya 2 - 0 1 - 2 Dinamo Zagabria - Sparta Praga 3 - 1 1 - 4 Ludogorets - Ajax 1 - 4 1 - 0 Ljubljana - Qarabag 0 - 2 1 - 1 Royale Union SG - Lugano 2 - 0 1 - 0 Slovan Bratislava - Aris Limassol 2 - 1 2 - 6 Klaskvik - Sheriff Tiraspol 1 - 1 1 - 2 LASK - Zrinjski 2 - 1 1 - 1 Olympiacos - Cukaricki 3 - 1 3 - 0

