Sorteggio Europa League 2023/24: ecco quali saranno le avversarie di Atalanta e Roma nella fase a gironi

Concluso il sorteggio di Montecarlo relativo alla composizione dei gironi della UEFA Europa League 2023/24. Ecco quali saranno le squadre che Atalanta e Roma dovranno affrontare nei rispettivi cammini della competizione, oltre alla composizione dei giorni.

Sorteggio di Europa League effettuato. Per Atalanta e Roma ci sarà un cammino impegnativo per questa competizione europea. I giallorossi sono stati inseriti nel Gruppo G e affronteranno lo Slavia Praga, lo Sheriff Tiraspol e il Servette.

Gli uomini di Gasperini, invece, hanno ricevuto nel Gruppo D i portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow Czestochowa.

Naturalmente, in prima e seconda fascia si trovano nomi di club prestigiosi. Le italiane, Atalanta e Roma, le inglesi Liverpool e West Ham, quest'ultimo detentore dell'ultima Conference League, le spagnole Villarreal e Betis, le francesi Marsiglia e Rennes, lo Sporting Lisbona e l'Ajax.

Il Brighton di Andrea De Zerbi, rivelazione del calcio inglese ed europeo, si colloca in terza fascia per via di un ranking ancora non ai livelli di club già affermati ma tutti conoscono il valore che possiede questa squadra.

Non mancano club di tutto rispetto, quali il Friburgo, il Maccabi Haifa, il Tolosa, lo Sheriff (il cui allenatore è Bordin), il Panathinaikos e l'AEK Atene.

Sorteggio Europa League 2023/24: ecco come è andata

Questa la composizione degli 8 giorni:

GRUPPO A: West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Friburgo (GER), Backa Topola (SER)

GRUPPO B: Ajax (OLA), Marsiglia (FRA), Brighton (ING), Aek Atene (GRE)

GRUPPO C: Rangers (SCO), Real Betis (SPA), Sparta Praga (CZE), Aris Limassol (CIP)

GRUPPO D: Atalanta (ITA), Sporting Lisbona (POR), Sturm Graz (AUT), Rakow (POL)

GRUPPO E: Liverpool (ING), Lask Linz (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL), Tolosa (FRA)

GRUPPO F: Villareal (SPA), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panathinaikos (GRE)

GRUPPO G: Roma (ITA), Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MOL), Servette (SVI)

GRUPPO H: Bayer Leverkusen (GER), Qarabag (AZE), Molde (NOR), Hacken (SVE)

