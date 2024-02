Feyenoord-Roma, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra olandese e quella giallorossa in programma giovedì 15 febbraio alle ore 18.45 allo stadio "De Kulp" di Rotterdam e valevole per lo spareggio d'andata di Europa League.

Giovedì 15 febbraio alle ore 18.45 allo stadio "De Kulp" di Rotterdam, si disputerà il match Feyenoord-Roma, valevole per lo spareggio d'andata di Europa League (ritorno, giovedì 22, ore 21 allo stadio "Olimpico").

Nella fase a gironi della seconda competizione europea, la squadra giallorossa è arrivata al secondo posto con 13 punti (gruppo G), dietro i cechi dello Slavia Praga (15 punti), mentre quella olandese ha partecipato alla Champions League dove ha terminato il gruppo E con 6 punti, dietro Atletico Madrid (14 punti) e Lazio (10 punti).

I precedenti complessivi tra le due squadra sono cinque, con i capitolini avanti per 3-1 e un pareggio; l'ultima sfida in terra olandese risale alla scorsa stagione quando nell'andata dei quarti di Europa League, i biancorossi si imposero per 1-0, con rete di Wieffer al 53'.

Feyenoord-Roma, probabili formazioni

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez.

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Dove vedere Feyenoord-Roma in tv e streaming

L’incontro di Europa League tra Feyenoord-Roma sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi: Segui l'Europa League su DAZN. Attiva ora.

Segui Feyenoord-Roma su DAZN. Attiva ora

Il match di Rotterdam sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 18.40. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

