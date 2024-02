Milan-Rennes, probabili formazioni: le scelte di Pioli e Stephan

Milan e Rennes si sfideranno nel turno preliminare della fase ad eliminazione diretta di Europa League. I francesi si sono qualificati a questa fase arrivando secondi nel girone F della competizione, mentre i rossoneri hanno concluso il proprio girone di Champions League al terzo posto. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Milan e Rennes si affronteranno in una gara valevole per gli spareggi della fase ad eliminazione di Europa League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il calcio d'inizio tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Julien Stephan è previsto per le 21:00 di giovedì 15 febbraio.

I rossoneri arrivano a questo match cavalcando una striscia aperta di 5 risultati utili consecutivi, di cui 4 vittorie e 1 pareggio, e più in generale un periodo nel quale è arrivata una sola sconfitta, in Coppa Italia contro l'Atalanta, negli ultimi 12 incontri. L'ultimo successo in particolare, arrivato ai danni del Napoli, sembra aver riportato fiducia ad un ambiente che all'alba del 2024 sembrava averla persa. Anche i francesi sono in un ottimo periodo di forma: sono 8 le vittorie arrivate in altrettanti incontri dal 20 dicembre scorso, con l'ultima sconfitta che risale all'ultimo turno della fase a gironi di Europa League del 14 dicembre 2023, arrivata per mano del Villareal.

A dirigere la sfida ci sarà il montenegrino Dabanovic, coadiuvato dai suoi connazionali Todorovic e Jovanovic. Il quarto uomo sarà Boskovic, mentre al VAR agiranno i due sloveni Kajtazovic e Borosak.

Milan-Rennes, probabili formazioni

Il Milan dovrà fare a meno di elementi importanti della propria rosa come i lungodegenti Kalulu, Tomori e Pobega, ai quali si sono recentemente aggiunti Calabria e Chukwueze. A schermare la porta di Maignan ci saranno quindi Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez; a centrocampo spazio a Musah e Reijnders. In posizione più avanzata agirà il trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, a supporto dell'unica punta Giroud.

Il Rennes si affiderà ai giocatori che hanno ben figurato nell'ultimo periodo, tra i quali Arthur Theate, difensore centrale che ha affrontato i rossoneri nella stagione 2021-22 quando vestiva la maglia del Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo.

Milan-Rennes, dove vederla

La sfida tra Milan e Rennes sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8 oppure sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per quanto riguarda i servizi di streaming, sarà possibile seguire il match di Europa League anche grazie a Sky Go e NOW.