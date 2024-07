Atalanta-Liverpool, streaming gratis e diretta Sky Sport, DAZN o Rai? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra orobici e Reds, valevole per il ritorno quarti di finale di Europa League che si disputerà giovedì 18 aprile alle ore 21. Nel match d'andata vittoria bergamasca per 3-0.

Questa sera alle ore 21 al "Gewiss Stadium" di Bergamo si disputerà il match Atalanta-Liverpool, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League; nella gara d'andata giocata ad "Anfield Road" c'è stato il successo degli orobici con il risultato di 3-0, grazie alle reti di Scamacca (doppietta) e Pasalic.

C'è un solo precedente tra le due squadre in terra bergamasca che risale al 3 novembre 2020 quando nella fase a gironi di Champions League, i "Reds" si imposero per 5-0. L'arbitro della sfida sarà il francese François Letexier, mentre chi avrà la meglio, nella semifinale (in programma il 2 e 9 maggio) affronterà la vincente dell'altro quarto di finale che vede opposte Marsiglia-Benfica (andata 2-1 per i portoghesi in casa).

Atalanta-Liverpool, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; Gakpo, Nunez, MacAllister.

Dove vedere Atalanta-Liverpool in tv e streaming

Il match Atalanta-Liverpool sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch.253), con telecronaca a cura di Federico Zancan e il commento tecnico dell'ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

Questo match di Europa League, sarà trasmesso in diretta anche sulla piattaforma DAZN, visibile sulle moderne smart TV oppure tramite una console collegata alla tv di casa. La telecrona sarà affidata a Stefano Borghi.

11 aprile 2024, Liverpool-Atalanta 0-3: gli highlights