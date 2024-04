Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen di Europa League, data e orario, DAZN, Sky, Rai o TV8?

È quasi tutto pronto per la doppia semifinale di Europa League, tra Roma e Bayer Leverkusen. Ecco dove vederla, giovedì 2 maggio 2024. Alcuni servizi televisivi offriranno la messa in onda delle due gare. Vediamo cosa c'è da sapere in merito alle due formazioni

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen di Europa League, data e orario, DAZN, Sky o TV8? Giovedì 2 marzo 2024, alle ore 21.00, andrà in scena la partita valida per le semifinali, tra i giallorossi e i tedeschi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla doppia sfida, che conterrà il pass per la finale di Dublino.

Dopo il Derby tutto italiano contro il Milan, andato insieme cena nei quarti, la Roma ha ottenuto il ticket per la semifinale di Europa League. Manca dunque solo un ostacolo, prima della finalissima del 22 maggio, in programma a Dublino. Un appuntamento che segnerà la storia, dato che la compagine di Daniele De Rossi, affronterà il fresco campione di Germania Bayer Leverkusen, che ha eliminato gli inglesi del West Han, attuali campioni di Conference League.

Le due gare di semifinale con una squadra italiana in campo, verranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai e in diretta streaming gratuita su RaiPlay. Come tutte le sfide di Europa League, saranno inoltre trasmesse in diretta TV per gli abbonati su DAZN e Sky Sport e in diretta streaming per abbonato su DAZN, Sky Go e Now. Presenti anche le dirette testuali dei match, sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

