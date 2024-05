Atalanta-Bayer Leverkusen, streaming gratis e diretta Sky Sport, DAZN o Rai? Dove vedere finale Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming la finale di Europa League che si disputerà mercoledì 22 maggio alle ore 21 tra gli orobici e i tedeschi, all'Aviva Stadium di Dublino. L'arbitro della sfida sarà il rumeno il rumeno István Kovács.

Mercoledì 22 maggio alle ore 21 all'"Aviva Stadium" di Dublino si disputerà il match Bayer Leverkusen-Atalanta, valevole per la finale di Europa League. Nelle semifinali le due squadre hanno eliminato rispettivamente Roma (vittoria 2-0 all'Olimpico e pareggio 2-2 in casa) e Marsiglia (pareggio 1-1 in trasferta e vittoria casalinga per 3-0).

Sono due i precedenti tra le due squadre che risalgono agli ottavi di finale di Europa League 2021/22, che hanno visto altrettanti successi nerazzurri per 3-2 (a Bergamo) e 1-0 (in Germania). Sono invece 10 le sfide contro squadre teutoniche con un bilancio di tre successi, tre pareggi e quattro sconfitte.

L'arbitro dell'incontro sarà il rumeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti connazionali Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovidiu Artene, Quarto Ufficiale lo slovacco Ivan Kruzliakl; assitenti VAR gli olandesi Pol van Boekel e Rob Dieperink e il rumeno Catalin Popa.

Atalanta-Bayer Leverkusen, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini (Kolasinac); Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Schick, Grimaldo.

Dove vedere Atalanta-Marsiglia in tv e streaming

La finale di Europa League tra Atalanta-Bayer Leverkusen sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder), Sky Sport 4K (ch. 213) e Sky Sport (ch.251). con telecronaca a cura di Andrea Marinozzi e il commento tecnico dell'ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

L'ultimo atto di Europa League, sarà trasmesso in diretta anche sulla piattaforma DAZN, visibile sulle moderne smart TV oppure tramite una console collegata alla tv di casa. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell'ex calciatore Dario Marcolin.

Per quanto riguarda il canale in chiaro, la sfida di Dublino si potrà seguire in diretta su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay. La telecronaca sarà Alberto Rimedio con il commento tecnico dell'ex calciatore Daniele Adani.

10 marzo 2022, Atalanta-Marsiglia 3-0: gli highlights