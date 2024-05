Bayer Leverkusen-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Bayer Leverkusen-Roma, match valevole per il ritorno della semifinale di Europa League e in programma giovedì 9 maggio alle ore 21 alla "Bay Arena" di Leverkusen tra i tedeschi e i giallorossi

Giovedì 9 maggio, alle ore 21, alla "Bay Arena" di Leverkusen, si disputerà il match Bayer Leverkusen-Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Alla "Bay Arena" si ripartirà dal 2-0 in favore del Bayer Leverkusen della gara d'andata che si è giocata giovedì scorso allo stadio "Olimpico" di Roma. I giallorossi di De Rossi cercano l'impresa ma non sarà facile centrare la finale in quanto gli uomini di Xabi Alonso in questa stagione non hanno mai perso. Nel weekend di campionato le "aspirine" hanno vinto in trasferta 1-5 contro l'Eintracht Francoforte; la Roma, invece, ha pareggiato 1-1 contro la Juventus.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Zalewski, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bayer Leverkusen-Roma, valido per il ritorno della semifinale di Europa League, sarà visibile su RAI 1, ma sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Questo match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming gratuito attraverso il servizio Rai Play oppure usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l'Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.