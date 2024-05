Europa League, dove vedere Atalanta-Olympique Marsiglia: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la gara di ritorno delle semifinali della UEFA Europa League 2023/24. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita l'Olympique Marsiglia di Jean Louis Gasset. Si affrontano Giovedì 9 maggio 2024, ore 21:00 (CET), al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Diretta TV, live streaming e formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali. Gara di andata: Olympique Marsiglia-Atalanta 1-1.

UEFA Europa League 2023/24, dove vedere Atalanta-Olympique Marsiglia? Si gioca al "Gewiss Stadium" di Bergamo, con calcio d'inizio in programma Giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per il ritorno delle semifinali della competizione continentale di calcio maschile per club.

EVENTO ATALANTA-OLYMPIQUE MARSIGLIA



UEFA Europa League 2023/24

Semifinali - Ritorno LUOGO BERGAMO



Gewiss Stadium DATA Giovedì 9 maggio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Jesús Gil Manzano

Spagna



ASSISTENTE 1

Diego Barbero

Spagna



ASSISTENTE 2

Ángel Nevado

Spagna



IV UFFICIALE

Mykola Balakin

Ucraina



VAR

Juan Martínez Munuera

Spagna



AVAR

Alejandro Hernández

Spagna

Europa League, dove vedere Atalanta-Olympique Marsiglia?

Atalanta-Olympique Marsiglia viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Atalanta-Olympique Marsiglia, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD], Sky Sport 4K [Canale 213] e Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Atalanta-Olympique Marsiglia, Diretta TV su: DAZN.

Atalanta-Olympique Marsiglia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Atalanta-Olympique Marsiglia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Atalanta-Olympique Marsiglia, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

UEFA Europa League 2023/24

Semifinali - Ritorno



Atalanta-Olympique Marsiglia, dove vedere?



Emittenti UEFA Europa League 2023/24

Semifinali - Ritorno



Atalanta-Olympique Marsiglia, dove vedere?



Canali Atalanta-Olympique Marsiglia

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 249 HD



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 253 Atalanta-Olympique Marsiglia

Diretta TV su: DAZN DAZN Atalanta-Olympique Marsiglia

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Atalanta-Olympique Marsiglia

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Atalanta-Olympique Marsiglia

Live Streaming su: DAZN DAZN



dazn.com

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Olympique Marsiglia. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

UEFA Europa League 2023/24

Semifinali - Ritorno



Atalanta-Olympique Marsiglia



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



ATALANTA



3-4-2-1 UEFA Europa League 2023/24

Semifinali - Ritorno



Atalanta-Olympique Marsiglia



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



OLYMPIQUE MARSIGLIA



5-3-2 1

Juan Musso 16

Pau Lopez 19

Berat Djimsiti 7

Jonathan Clauss 4

Isak Hien 99

Chancel Mbemba 42

Giorgio Scalvini 5

Leonardo Balerdi 22

Matteo Ruggeri 62

Michael Murillo 15

Marten de Roon 44

Luis Henrique 13

Ederson 27

Jordan Veretout 77

Davide Zappacosta 19

Geoffrey Kondogbia 7

Teun Koopmeiners 11

Amine Harit 17

Charles De Ketelaere 23

Ismaila Sarr 90

Gianluca Scamacca 10

Pierre-Emerick Aubameyang Coach



Gian Piero Gasperini Coach



Jean Louis Gasset 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

