Finale Europa League, Bayer Leverkusen-Atalanta: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 21, ci sarà l'atto finale di questa edizione dell'Europa League, in campo Bayer Leverkusen ed Atalanta: i tedeschi sono ancora imbattuti in questa stagione, mentre i bergamaschi hanno perso la finale di Coppa Italia nella scorsa settimana: le probabili formazioni.

Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Bayer Leverkusen ed Atalanta, che si giocherà stasera alle ore 21 all'Aviva Stadium di Dublino. I tedeschi, allenati da Xabi Alonso, stanno disputando una stagione clamorosa ed irripetibile: vinta la Bundesliga, in finale di Europa League e di Coppa di Germania, il tutto da imbattuti. Ottima annata anche per l'Atalanta, che ha ottenuto l'accesso alla prossima Champions League, ma che ha perso nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, ed oggi ha l'opportunità di conquistare il primo trofeo dell'era Gasperini, contro uno degli avversari più forti d'Europa. Ecco le probabili formazioni.

Bayer Leverkusen-Atalanta: le probabili formazioni

Xabi Alonso e Gasperini sono pronti a schierare la loro miglior formazioni possibile: i tedeschi dovrebbero giocare con Wirtz falso nueve, come fatto nell'andata delle semifinali contro la Roma, assistito ai lati da Adli e Frimpong, con l'olandese che avanza di qualche metro il suo raggio d'azione, e Stanisic giocherà come quarto di centrocampo. L'Atalanta recupera Kolasinac in difesa, ma deve fare a meno di De Roon, infortunatosi nel match contro la Juventus, e Pasalic prenderà il suo posto. Le probabili formazioni in dettaglio:

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3) - Kovar; Tapsoba, Tah, Kossounou; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. All.: Xabi Alonso.