Dove vedere Germania Turchia diretta tv e streaming gratis amichevole internazionale

Mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20:45 al RheinEnergieStadion di Colonia andrà in scena l’incontro amichevole Germania Turchia. Ecco tutte le informazioni dove vedere in diretta tv e streaming gratis Germania Turchia.

Dove vedere Germania Turchia, presentazione della partita

Il match amichevole Germania Turchia metterà a confronto due nazionali in salute. I padroni di casa della Germania hanno perso solo una delle ultime 14 partite. Anche la Turchia è imbattuta nelle ultime 9 amichevoli disputate, con 4 vittorie e 5 pareggi all’attivo. Tuttavia, negli scontri diretti tra le due squadre, è la Germania a condurre: in particolare, le ultime 3 sfide giocate tra Germania Turchia sono finite in favore dei tedeschi. Ecco tutte le informazioni dove vedere in diretta tv e streaming gratis Germania Turchia.

Dove vedere Germania Turchia, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Germania Turchia si giocherà al RheinEnergieStadion di Colonia, mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20:45. Per il match non è prevista la trasmissione in diretta tv in chiaro e in streaming gratis da parte delle reti italiane. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della partita nelle pagine social delle 2 Nazionali (via Facebook, Instagram e Twitter). La partita Germania Turchia verrà inoltre trasmessa dalle rispettive reti nazionali delle due compagini su ARD, ZDF e Perform DACH (in Germania) e TRT e S-Sport (in Turchia).