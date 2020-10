Spareggio Europei, dove vedere Bosnia Irlanda del Nord: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Bosnia Irlanda del Nord, presentazione del match. Alle ore 20.45 di giovedì 8 ottobre allo ‘Stadion Grbavica’ di Sarajevo la Bosnia del C.T Dušan Bajević ospiterà l’Irlanda del Nord del C.T Ian Baraclough, il match è valido per la semifinale playoff per accedere ai prossimi Europei. Questa sfida si giocherà in gara secca ed in caso di parità nei 90 minuti regolamentari si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Bulgaria-Ungheria il prossimo 12 novembre e la vincente di quest’ultimo match giocherà la finale in casa.

Bosnia-Irlanda del Nord sarà diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coaudiuvato dai signori Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar, il quarto uomo sarà il signor Ricardo de Burgos Bengoechea. Var ed Avar saranno rispettivamente i signori Alejandro Hernandez e Xavier Estrada Fernandez.

Dove vedere Bosnia Irlanda del Nord in tv e streaming