CLASSIFICA BOMBER NAZIONALE, CON MANCINI COMANDA BELOTTI – Quella di Roberto Mancini (e di Alberico Evani, diamo i giusti meriti anche al suo vice, traghettatore in queste settimane vista la positività al Covid del Commissario Tecnico) è una Nazionale finalmente convincente, come non la si vedeva da troppo tempo. Gioca bene, diverte, è un gruppo unito, per certi versi ricorda un po’ l’Italia di Conte, ma con più talento: c’è davvero speranza per il futuro. Ieri, con la vittoria contro la Bosnia a Sarajevo, gli Azzurri si sono conquistati l’accesso alla Final Four di Nations League, raggiungendo un altro bel traguardo dopo la qualificazione agli europei con dieci vittorie in altrettante partite. Vogliamo trovare a tutti i costi il pelo nell’uovo? La piccola pecca in questa squadra davvero fortissima? L’assenza di un bomber vero, di un “Vieri” od un “Inzaghi” che non sembra esserci al momento. Ecco la classifica dei goleador azzurri con Mancini CT.

Classifica bomber Nazionale: Belotti è il migliore, super Jorginho e Barella, male Immobile

In questa Nazionale, finora, non è mai emerso un vero bomber, un attaccante che facci gol sempre, un centravanti che rappresenti una certezza per il Ct Mancini. Basti pensare che, in 27 partite sotto la guida del Mancio, il miglior bomber ha fatto solo 6 gol, e stiamo parlando del Gallo Belotti. Ma, ancor più emblematico del momento dei “9” azzurri, è il fatto che il secondo miglior realizzatore dell’era post-Ventura è Jorginho, a quota 5 gol, tutti segnati su rigore: dietro di lui, poi, non esattamente due super-bomber, Barella e Bernardeschi, che hanno comunque segnato ben 4 gol a testa. Solo a quota 3 gol Ciro Immobile, risultato il peggior attaccante puro della storia della Nazionale per rapporto tra minuti giocati e gol fatti, poi tra i nueve ci sono Quagliarella (due rigori al Lichtenstein) e Kean a 2 gol, mentre Caputo, Pavoletti, Zaza e Balotelli hanno segnato un solo gol a testa. Vediamo la classifica completa.

CLASSIFICA BOMBER NAZIONALE (GESTIONE MANCINI)

BELOTTI: 6 gol

JORGINHO: 5

BARELLA: 4

BERNARDESCHI: 4

BERARDI: 3

EL SHAARAWY: 3

IMMOBILE: 3

INSIGNE: 3

BONUCCI: 2

GRIFO: 2

KEAN: 2

ORSOLINI: 2

PELLEGRINI: 2

QUAGLIARELLA: 2

ROMAGNOLI: 2

SENSI: 2

VERRATTI: 2

ZANIOLO: 2

ACERBI: 1

BALOTELLI: 1

BIRAGHI: 1

CAPUTO: 1

CHIESA: 1

CRISTANTE: 1

PAVOLETTI: 1

POLITANO: 1

ZAZA: 1