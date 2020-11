DOVE VEDERE BOSNIA ITALIA IN TV E IN STREAMING – L’Italia è ad un passo, la Nazionale Azzurra è davvero a un centimetro dal primo posto nel proprio girone di Nations League che garantirebbe l’accesso alla Final Four della competizione. La vittoria contro la Polonia di domenica sera è stata davvero strepitosa, e nonostante l’Italia abbia dimostrato qualche difficoltà nel fare gol, visto che ha fallito tantissime occasioni, sicuramente ha fatto capire di essere in crescita. La sfida del 18 novembre contro la Bosnia potrebbe chiudere il discorso, ecco la classifica attuale del girone: Italia 9, Olanda 8, Polonia 7, Bosnia 2. Vincendo a Sarajevo domani, l’Italia si assicurerà matematicamente il primo posto indipendentemente dal match tra Olanda e Polonia.

DOVE VEDERE BOSNIA ITALIA, QUANDO SI GIOCA – Il match valido per la 6° giornata del Girone 1 della Lega A di Nations League tra Bosnia e Italia avrà luogo mercoledì 18 novembre alle ore 20.45, a Sarajevo in casa dei bosniaci.

DOVE VEDERE BOSNIA ITALIA, I PRECEDENTI – Fino ad oggi, sono quattro le sfide tra Bosnia ed Italia, di cui tre in gare ufficiali. La nostra Nazionale ha vinto due di questi incontri, entrambe durante il 2019 ed entrambe nelle qualificazioni degli Europei: 2-1 a Torino e 0-3 in Bosnia. Il primo incontro in assoluto nella storia finì 2-1 per i balcanici nel 1996 in amichevole, ma l’incontro più recente è del 4 settembre 2020, in questa Nations League: 1-1 il risultato finale.

DOVE VEDERE BOSNIA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI – Per la Bosnia ci saranno solo due “italiani” in campo, ovvero il milanista Rade Krunic in mezzo al campo e il granata Amer Gojak in attacco. Non ci sarà Edin Dzeko, positivo al Covid, ma ci sarà Pjanic, che però non è più un “italiano” visto che è finito al Barcellona in estate. Dunque, i bosniaci si schierano così: Sehic in porta, Todorovic, Kovacevic, Sanicanin e il terzino dell’Arsenal Kolasinac. Cimirot, Pjanic e Krunic formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Visca e Gojak agiranno a supporto dell’unica punta Prevljak.

L’Italia risponderà con la stessa formazione che ha affrontato la Polonia a Reggio Emilia, vista la penuria di alternative: possibile, al massimo, l’inserimento di Berardi in attacco al posto di Bernardeschi. Più difficile, invece, che Di Lorenzo e Romagnoli rilevino Florenzi e Bastoni. Dunque, Evani schiera i suoi Azzurri con Donnarumma tra i pali, Florenzi, Acerbi, Bastoni e Emerson in difesa. Locatelli, Jorginho e Barella giocheranno in mezzo al campo, mentre Berardi e Insigne dovrebbero agire a supporto di Belotti.

Nations League, ecco dove vedere Bosnia Italia in streaming gratis e in tv

La gara tra Bosnia e Italia, valida per la sesta giornata del girone 1 della Lega A di Nations League, sarà trasmessa dalla Rai. La partita quindi sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1, come sempre per le partite della Nazionale Italiana. Bosnia-Italia potrà essere seguita come sempre, poi, anche in diretta streaming gratuitamente: basterà collegarsi al sito della Rai da computer, oppure scaricare l’applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi smartphone e tablet.