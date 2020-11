Dove vedere Georgia Macedonia diretta tv e live streaming Nations League

Giovedì 12 novembre 2020 alle ore 18:00 allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi andrà in scena Georgia Macedonia, finale playoff per la qualificazione all’Europeo. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e live streaming Georgia Macedonia.

Dove vedere Georgia Macedonia, presentazione della partita

Il match Georgia Macedonia rappresenta l’ultimo atto che porta all’Europeo che disputerà la prossima estate, dopo lo spostamento di 1 anno a causa dell’emergenza Covid. Il match metterà a confronto i padroni di casa della Georgia, arrivati alla finale playoff dopo aver battuto per 1-0 la Bielorussia, e la Macedonia di Goran Pandev che in semifinale si è sbarazzata per 2-1 del Kosovo. Una curiosità: chiunque vincerà tra le 2 squadre otterrà per la prima volta nella sua storia il pass per la fase finale di un campionato europeo. Ecco dove vedere Georgia Macedonia in diretta tv e live streaming.

Dove vedere Georgia Macedonia, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Georgia Macedonia si giocherà allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi, giovedì 12 novembre 2020 alle ore 18:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis dalle reti italiane. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della partita nelle pagine social delle 2 Nazionali (via Facebook, Instagram e Twitter). La partita Georgia Macedonia verrà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalle rispettive reti nazionali delle due compagini su GBP (Georgia) e Sportklub (Macedonia).