Dove vedere Serbia Scozia, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Serbia Scozia, presentazione del match. Questa sera alle 20.45 allo stadio ‘Rajko Mitic’ di Belgrado la Serbia del C.T Ljubiša Tumbaković ospiterà la Scozia del C.T Steve Clark, il match é valido per la finale Play-Off per accedere ai prossimi Europei. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

La nazionale serba in semifinale ha eliminato la Norvegia soffrendo e dopo averla spuntata ai tempi supplementari vincendo ad Oslo per 1-2 grazie ad un super Milinkovic-Savic. La Scozia, invece, ha avuto alla meglio nella semifinale contro Israele vincendo ai calci di rigore.

Serbia-Scozia sarà diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coaudiuvato dai connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar, mentre il quarto uomo sarà il signor Xavier Estrada Fernandez. Var ed Avar saranno rispettivamente Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos Bengoenchea.

Le probabili formazioni di Serbia-Scozia

Serbia (3-5-2): Rajkovic; Milenkovic, Mitrovic, Kolarov; Lazovic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Tadic, Mitrovic. C.T: Tumbakovic.

Scozia (3-4-1-2): Marshall; McTominay, Gallagher, Cooper, O’Donnell, Jack, McGregor, Robertson, McGinn, Dykes, McBurnie. C.T: Clarke.

Dove vedere Serbia Scozia in tv e streaming