Gironi Euro 2020, ecco i gruppi definitivi

Gironi Euro 2020 – Si sono conclusi stasera i playoff per Euro 2020. Le vincitrici delle gare di oggi si sono aggiunte alle venti nazionali già qualificate per il prossimo campionato europeo. Le quattro squadre qualificate sono state: Macedonia che, grazie a un gol di Goran Pandev, ha vinto 1-0 a Tbilisi e ha eliminato la Georgia; Ungheria che fino al minuto 88 era sotto 1-0 contro l’Islanda e in quattro minuti ha rimontato e vinto 2-1; Slovacchia, uscita vincitrice per 2-1 in casa dell’Irlanda del Nord solo dopo i tempi supplementari; Scozia che, dopo l’1-1- dei 120 minuti, ha vinto ai calci di rigore grazie alla parata di Marshall sul tiro dagli undici metri di Mitrovic.

Il torneo, inizialmente in programma quest’anno ma rinviato causa Coronavirus, si disputerà la prossima estate, precisamente dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Sarà il primo europeo a sedi miste: la fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in dodici distinte città europee, tra cui anche Roma. Allo Stadio Olimpico si giocherà proprio la gara d’apertura tra Italia e Turchia, mentre semifinali e finale si disputeranno a Londra, al Wembley Stadium. Le altre città coinvolte saranno Baku (Azerbaigian), Copenaghen (Danimarca), Monaco di Baviera (Germania), Dublino (Irlanda), Amsterdam (Olanda), Bucarest (Romania), San Pietroburgo (Russia), Glasgow (Scozia), Bilbao (Spagna), Budapest (Ungheria).

Vediamo insieme i sei gironi Euro 2020.

Gironi Euro 2020, ecco i sei gruppi

Gruppo A

Turchia

Italia

Galles

Svizzera

Gruppo B

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

Gruppo C

Olanda

Ucraina

Austria

Macedonia

Gruppo D

Inghilterra

Croazia

Scozia

Repubblica Ceca

Gruppo E

Spagna

Svezia

Polonia

Slovacchia

Gruppo F

Ungheria

Portogallo

Francia

Germania