Sono stati sorteggiati oggi a Nyon i gironi degli Europei Under 21 in programma in Ungheria e Slovenia, dal 24 al 31 marzo 2021 con i gironi e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 per la fase a eliminazione diretta: un format unico e innovativo, con 16 squadre a differenza delle 12 di Italia 2019.

Gli Azzurrini di Pietro Nicolato partivano in seconda fascia assieme a Danimarca, Portogallo e Olanda; le due nazioni ospitanti (Ungheria e Slovenia) erano già collocate nel girone A e B.

Europei Under 21: tutti i gironi

GRUPPO A (Budapest e Székesfehérvár): Ungheria, Germania, Romania, Olanda.

GRUPPO B (Maribor o Celje): Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, ITALIA.

GRUPPO C (Szombathely o Győr): Russia, Islanda, Francia, Danimarca.

GRUPPO D (Koper o Domzale e Lubiana): Portogallo, Croazia, Inghilterra, Svizzera.

Europei Under 21: come arriva l’Italia?

Ci sono grandi aspettative per i nostri Azzurrini, che devono assolutamente riscattare l’orribile Europeo disputato in casa sotto la gestione Di Biagio.

La squadra di Pietro Nicolato ha vinto il Gruppo 1 di Qualificazione a Euro2021 chiudendo con 25 punti, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta contro la Svezia (3-0) e una differenza reti di +22 (27 gol fatti e 5 gol subiti).

Con la partenza di un nuovo ciclo, l’Italia Under 21 non ha dei veri fenomeni, ma tanti giocatori che si stanno facendo valere nelle proprie squadre e dotati di grandi potenzialità come Scamacca, Pobega, Zappa e molti altri.

Ci sono anche Donnarumma, Bastoni, Locatelli, Tonali che potrebbero rientrare nella convocazione, sicuramente mister Nicolato li terrà in considerazione.

L’Italia gioca con un 3-5-2 molto colladudato, anche se a inizio “campagna” il modulo era il 4-3-3, e soprattutto molto roccioso in difesa, che trova in Matteo Gabbia il punto forte: il difensore del Milan ha dimostrato davvero di essere un giocatore molto valido e guida già la squadra da veterano.

ITALIA FORMAZIONE TIPO (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Bastoni (Lovato); Zappa, Ricci, Tonali, Locatelli (Pobega), Frabotta; Cutrone, Scamacca.