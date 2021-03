Rai 1 o Rai Sport? Dove vedere Italia-Slovenia U21, UEFA Euro 2021 Under 21

DOVE VEDERE ITALIA SLOVENIA U21, DIRETTA TV IN CHIARO – Vincere per staccare il pass per le semifinali: è questo l’obiettivo degli azzurrini di Nicolato, che hanno ottenuto solo due pareggi nei due match giocati finora. 1-1 con la Repubblica Ceca (espulsi Tonali e Marchizza) e 0-0 con la Spagna (rosso per Scamacca e Rovella). In ogni caso, però, la classifica recita: Spagna 4, Rep. Ceca 2, Italia 2, Slovenia 1. Essendoci Spagna-Rep. Ceca, in caso di vittoria la nostra Nazionale scavalcherà almeno una delle due attualmente davanti. Nel mirino solo i tre punti, dunque: ecco allora dove vedere Italia Slovenia U21 in tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Italia-Slovenia U21, Europei Under 21

Il match tra Italia e Slovenia Under 21 si disputerà martedì 30 marzo 2021 alle ore 21. La sfida avrà luogo allo Stadio Arena Z’dezele di Celje, in Slovenia.

Precedenti Italia-Slovenia U21, le sfide tra gli azzurrini e gli sloveni

Sono 8 i precedenti tra le due compagini a livello di Under 21: tranne il primo incrocio, finito 1-1, tutte le altre sfide sono state vinte dall’Italia. L’ultima volta, in amichevole nel 2017, finì 4-1 per gli azzurrini con i gol di Cutrone, Favilli, Chiesa e Orsolini. Di questi quattro, solo Cutrone è ancora in Under 21: vedremo se riuscirà di nuovo a timbrare contro i balcanici.

Probabili formazioni Italia-Slovenia U21, le scelte di Nicolato e

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-3-3): Vekic; Zinic, Zaletel, Brekalo, Kolmanic; Gnezda Cerina, Petrovic; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar .

Rai 1 o Rai Sport? Ecco dove vedere Italia Slovenia U21 in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Il match Italia-Slovenia Under 21, valido per la terza giornata dei gironi di Euro2021, sarà visibile in diretta in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Ovviamente, attraverso Rai Play, sarà possibile guardare la partita anche in streaming gratuitamente, scaricando l’app o collegandosi al sito sia da smartphone che da tablet o pc.