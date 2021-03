Sky o Rai? Dove vedere Albania-Inghilterra in tv e streaming, Qualificazioni UEFA Mondiali 2022

DOVE VEDERE ALBANIA INGHILTERRA IN TV E STREAMING – Il match tra Albania e Inghilterra, valido per la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022, mette di fronte le due squadre capoliste del raggruppamento. Infatti, l’Albania ha ottenuto un successo per 1-0 in casa di Andorra, mentre gli inglesi hanno schiacciato senza troppi problemi San Marino con un netto 5-0 a Wembley. Sugli scudi, nella formazione britannica, la stella dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, autore di una doppietta. Con l’Inghilterra netta favorita nel girone, il secondo posto sarà con ogni probabilità un affare tra Ungheria, Polonia e proprio Albania: per questo, visto che Ungheria-Polonia è terminata 3-3, per i balcanici è fondamentale provare a non perdere punti per mantenere il vantaggio sulle due Nazionali competitor, impegnate in partite sulla carta molto semplici.

Quando si gioca Albania-Inghilterra, Qualificazioni World Cup Qatar 2022

Il match Albania-Inghilterra si giocherà domenica 28 marzo 2021 alle ore 18. La sfida avrà luogo allo stadio Air Albania di Tirana, casa degli albanesi.

Precedenti Albania-Inghilterra, le sfide tra balcanici e britannici

Sono solo 4 i precedenti tra le due compagini, tutti in match di qualificazione ai mondiali. 4 i precedenti, 4 le vittorie degli inglesi: in totale, a livello di gol segnati, lo scontro è 12-1. In Albania i due match finirono 0-2 e 1-3 per gli inglesi.

Probabili formazioni Albania-Inghilterra, le scelte di Reja e Southgate

ALBANIA (3-4-1-2): Berisha; Ismajli, Djimsiti, Veseli; Hysaj, Bare, Kallaku, Lenjani; Memushaj; Cikalleshi, Manaj.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Chilwell, Maguire, Stones, Trippier; Bellingham, Rice; Foden, Rashford, Sterling; Calvert Lewin.

Sky o Canale 20? Ecco dove vedere Albania Inghilterra in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Il match Albania-Inghilterra sarà trasmesso in diretta ed in chiaro sul Canale 20 di Mediaset (canale 20 DTT). In streaming, si potrà guardare la partita su Mediaset Play, collegandosi al sito o utlizzando la app del servizio da pc, smartphone e tablet.

Sarà possibile inoltre seguire la partita attraverso le dirette testuali delle due Nazionali sui propri account social.