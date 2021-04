Europei, designati gli arbitri: c’è solo un italiano

Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato i 18 arbitri con i rispettivi assistenti che dirigeranno le 51 partite degli Europei itineranti che si svolgeranno quest’estate: parecchie novità, c’è soltanto un arbitro italiano.

Per la prima volta nella storia nell’ambito di un programma di scambio tra CONMBEOL e UEFA, un arbitro sudamericano sarà ad Euro2020, mentre un arbitro europeo fischierà in Copa America.

I nomi degli arbitri agli Europei

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Istvan Kovacs (Romania)

Felix Brych (Germania)

Daniel Siebert (Germania)

Carlos Del Cerro Grande (Spagna)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Bjorn Kuipers (Olanda)

Danny Makkelle (Olanda)

Clément Turpin (Francia)

Sergei Karasev (Russia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Orel Grinfeeld (Israele)

Daniele Orsato (ITALIA)

Andreas Ekberg (Svezia)

Cuneyt Cakir (Turchia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Ferdinando Rapallini (Argentina)

A sostenere Orsato, il gruppo italiano è composto anche da: Giallatini e Preti (Assistenti); Di Bello, Irrati, Meli e Valeri (Assistenti VAR); Massa e Alassio (Ufficiali di campo/Quarto Uomo).

Le sorprese sono sicuramente la presenza in lista di Stéphanie Frappart (Francia): per la prima volta una donna è stata selezionata per un Campionato Europeo maschile. In questa stagione ha già fischiato in 27 partite di competizioni UEFA nelle quali ha dimostrato ampiamente le proprie qualità, tanto che è stata designata anche per la partita di Champions League tra Juventus e Dynamo Kiev.

Per Daniele Orsato sono i primi Europei della sua carriera arbitrale: ad Euro2016 fu selezionato come Ufficiale di Campo in sostituzione a Luca Banti.

Per il fischietto veneto un altro grande obiettivo raggiunto dopo essere stato premiato come “Miglior Arbitro Del Mondo 2020” ed aver diretto l’ultima finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

L’arbitro di Schio ha finora diretto 29 partite con le nazionali distribuendo 95 cartellini gialli e 6 cartellini rossi.