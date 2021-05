Rai 1 o SKY? Dove vedere Italia-Repubblica Ceca in tv e streaming, amichevole 4 giugno 2021

DOVE VEDERE ITALIA REPUBBLICA CECA IN TV E IN STREAMING – Manca sempre meno all’appuntamento più importante dell’anno per la nostra Nazionale: tra qualche giorno, infatti, comincerà l’avventura di Euro2020. E sarà proprio l’Italia ad aprire la rassegna continentale, con il match contro la Turchia. Prima dell’inizio degli Europei, però, ci sarà ancora un appuntamento cruciale per la squadra di Roberto Mancini: l’amichevole contro la Repubblica Ceca, Nazionale che parteciperà ad Euro 2020. Dopo la facile vittoria contro San Marino per 7-0, il test contro i cechi sarà certamente più probante: ecco dunque dove vedere Italia Repubblica Ceca in diretta tv e in live streaming.

Quando si gioca Italia-Repubblica Ceca, amichevole internazionale

Il match Italia-Repubblica Ceca è previsto per le ore 20.45 di venerdì 4 giugno 2021. La sfida si disputerà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Italia-Repubblica Ceca probabili formazioni, le scelte di Mancini e Silhavy

L’Italia si schiera così (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Bonucci, Chiellini, Florenzi; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

La Repubblica Ceca si schiera così (42-3-1): Vaclik; Coufal, Kudela, Celutska, Boril; Soucek, Holes; Jankto, Darida, Provod; Schick.

Precedenti Italia-Repubblica Ceca, le sfide tra italiani e cechi

Sono 6 i precedenti ufficiali tra le due compagini, e il bilancio è in perfetta parità: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Il match probabilmente più “celebre” è quello dei gironi dei Mondiali 2006, quelli poi vinti dall’Italia, che vide gli uomini di Marcello Lippi trionfare 2-0.

Amichevole internazionale, dove vedere Italia Repubblica Ceca in streaming e diretta tv

La sfida Italia-Repubblica, match valido per una amichevole internazionale in vista di Euro2020, sarà visibile su Rai 1, come ogni match della Nazionale italiana. In streaming, ovviamente, l’amichevole sarà disponibile attraverso Rai Play: utilizzando l’app del servizio, si potrà assistere al match degli Azzurri su pc, smartphone e tablet.