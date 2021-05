Sky, Rai, Mediaset? Dove vedere Turchia-Moldavia in tv e in streaming, amichevole 3 giugno 2021

DOVE VEDERE TURCHIA MOLDAVIA IN TV E IN STREAMING – Italia, Svizzera, Turchia, Galles: è questo il girone decisamente non semplice che aspetta la Nazionale di Roberto Mancini tra qualche giorno. L’11 giugno, nel match inaugurale degli Europei all’Olimpico di Roma, gli Azzurri sfideranno proprio la Turchia di Senol Gunes, bella rivelazione di questi ultimi periodi di Nazionali. I turchi, dopo aver affrontato l’Azerbaigian e la Guinea qualche giorno fa, sfideranno la Moldavia, numero 177 del ranking FIFA. Un impegno non impossibile, dunque, per Burak Yilmaz e compagni, che però affronteranno la gara con grande impegno visto che sarà l’ultimo test prima di Euro2020: ecco dunque dove vedere Turchia Moldavia in diretta tv e in live streaming.

Quando si gioca Turchia-Moldavia, amichevole internazionale

Il match Turchia-Moldavia è previsto per le ore 20 di giovedì 3 giugno 2021. La sfida si disputerà allo stadio Beneteler-Arena di Paderborn, in Germania.

Turchia-Moldavia probabili formazioni, le scelte di Gunes e Bordin

La Turchia si schiera così (4-4-2): Bayindir; Yilmaz, Soyuncu, Demiral, Ayhan; Akbunar, Antalyali, Kokcu, Muldur; Under, Dervisoglu.

La Moldavia si schiera così (3-5-2): Koselev; Armas, Bolohan, Epureanu; Reabciuk, Cojocari, Rata, Carp, Jardan; Platica, Nicolaescu.

Amichevole internazionale, dove vedere Turchia Moldavia in streaming e diretta tv

La sfida Turchia-Moldavia, match valido per una amichevole internazionale in vista di Euro2020, non sarà visibile su nessuna rete televisiva italiana: non è prevista, infatti, la diretta nè sulla Rai, nè su Mediaset, nè su Sky. Sarà dunque possibile seguire il match solo attraverso la diretta testuale sulle pagine social delle due Nazionali.