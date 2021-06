Austria, Alaba: “Conosciamo il potenziale degli azzurri. Nel calcio tutto è possibile”

La sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria è oramai alle porte. I protagonisti di questa sfida saranno calciatori importanti tra i quali c’è l’austriaco Alaba, centrocampista e difensore del Bayern Monaco e che ha trascinato la sua Nazionale a Euro 2020. Alaba ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, parlando della squadra azzurra, confermandone le qualità ma senza timore reverenziale in vista del match di domani in programma alle ore 9 a Wembley. Alaba è abituato ai grandi palcoscenici e dalle sue dichiarazioni, si evince la sua grande carica per questo importante evento. Ecco un estratto delle parole rilasciate dal giocatore austriaco poche ore fa:

“Per me la partita contro l’Italia conta tantissimo ma penso sia speciale per tutta la squadra e tutta l’Austria. Il nostro punto di forza è collettivo, saper portare lo spirito di squadra in campo. Dobbiamo continuare a sognare in grande, andiamo a Londra per realizzare questo sogno non sarà facile contro l’Italia perchè conosciamo il potenziale della squadra di Mancini ma nel calcio tutto è possibile. Immobile è un attaccante completo, freddo sotto porta e ha ottime qualità tecniche. È in grado di decidere le partite e segnare anche alla più piccola occasione”.