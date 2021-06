Classifica marcatori Europei, la situazione prima degli ottavi: Ronaldo in fuga

CLASSIFICA MARCATORI EUROPEI, LA SITUAZIONE AGGIORNATA LIVE – Un torneo lungo un mese, dall’11 al’11 luglio. 24 squadre, oltre 50 partite, oltre 600 calciatori: questo Euro2020 sarà sicuramente esaltante. Sono attese sorprese, nuovi giovani pronti a esplodere, ma anche vecchie certezze. Ci sono le favoritissime Francia, Belgio e Inghilterra, ci sono le outsider come l’Italia e il Portogallo. Ma ci sono anche storie curiose e mai abbastanza raccontate, come quella della Finlandia alla sua prima esperienza in una grande competizione internazionale. Insomma, l’Europeo di quest’anno può diventare davvero scoppiettante. E, soprattutto, sono attesi tantissimi gol: Lukaku, Kane, Immobile, Lewandowski, Mbappé, Morata, Werner, Cristiano Ronaldo sono pronti a scatenarsi per regalare soddisfazioni al proprio Paese ed alla propria Nazionale.

Classifica marcatori Europei, tutte le partite e i risultati fino ad ora

Ecco i match fin qui disputati.

TURNO 1: Italia-Turchia 3-0, Galles-Svizzera 1-1, Danimarca-Finlandia 0-1, Belgio-Russia 3-0, Inghilterra-Croazia 1-0, Austria-Macedonia 3-1, Olanda 3-2 Ucraina, Scozia 0-2 Rep. Ceca, Polonia 1-2 Slovacchia, Spagna 0-0 Svezia, Ungheria 0-3 Portogallo, Francia 1-0 Germania.

TURNO 2: Finlandia 0-1 Russia, Turchia 0-2 Galles, Italia 3-0 Svizzera, Ucraina 2-1 Macedonia, Danimarca-Belgio 1-2, Olanda-Austria 2-0, Svezia-Slovacchia 1-0, Croazia-Rep. Ceca 1-1, Inghilterra-Scozia 0-0, Ungheria-Francia 1-1, Portogallo-Germania 2-4, Spagna-Polonia 1-1.

TURNO 3: Italia-Galles 1-0, Svizzera-Turchia 3-1, Ucraina-Austria 0-1, Macedonia-Olanda 0-3, Russia-Danimarca 1-4, Finlandia-Belgio 0-2, Rep. Ceca-Inghilterra 0-1, Croazia-Scozia 3-1, Slovacchia-Spagna 0-5, Svezia-Polonia 3-1, Germania-Ungheria 2-2, Portogallo-Francia 2-2.

La classifica marcatori: Schick in testa con CR7

Ottantanove le reti realizzate fino a questo momento. Otto gli autogol, dei quali due di giocatori della Juve: quelli di Demiral contro la nostra Nazionale e di Szczesny con la Slovacchia.

In attesa di tutte le altre sfide di questo Euro2020, ecco la classifica marcatori al momento:

RETI 5: Ronaldo (Portogallo)

RETI 3: Schick (Rep. Ceca), Wijnaldum (Olanda), Lukaku (Belgio), Forsberg (Svezia), Lewandowski (Polonia).

RETI 2: Immobile (Italia), Locatelli (Italia), Yarmolenko (Ucraina), Yaremchuk (Ucraina), Dumfries (Olanda), Shaqiri (Svizzera), Depay (Olanda), Sterling (Inghilterra), Poulsen (Danimarca), Benzema (Francia), Havertz (Germania).

RETI 1: Insigne (Italia), Embolo (Svizzera), Moore (Galles), Pohjanpalo (Finlandia), Meunier (Belgio), Laimer (Austria), Gregoritsch (Austria), Arnautovic (Austria), Pandev (Macedonia), Weghorst (Olanda), Linetty (Polonia), Skriniar (Slovacchia), Guerreiro (Portogallo), Miranchuk (Russia), Ramsey (Galles), Roberts (Galles), Alioski (Macedonia), T. Hazard (Belgio), De Bruyne (Belgio), Griezmann (Francia), Fiola (Ungheria), Jota (Portogallo), Gosens (Germania), Morata (Spagna), Pessina (Italia), Seferovic (Svizzera), Kahveci (Turchia), Baumgartner (Austria), Dzyuba (Russia), Damsgaard (Danimarca), Mahele (Danimarca), Christensen (Danimarca), Modric (Croazia). Vlasic (Croazia), McGregor (Scozia), Claesson (Svezia), Ferran Torres (Spagna), Laporte (Spagna), Szalai (Ungheria), Sarabia (Spagna), Goretzka (Germania), Schafer (Ungheria).