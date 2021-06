Dove vedere Inghilterra-Germania Euro 2020, streaming gratis e diretta tv Rai?

Il match Inghilterra-Germania, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, si gioca martedì 29 giugno alle ore 18 nell0 stadio Wembley di Londra. Gli inglesi si sono classificati al primo posto del proprio gruppo davanti alla Croazia mentre i tedeschi hanno rischiato seriamente di uscire nel girone. La sfida è una grande classica del calcio mondiale, chi vince affronterà una tra Svezia e Ucraina nei quarti di finale. Ricordiamo che, in caso di parità nei tempi regolamentari, ci saranno i supplementari ed eventuali calci di rigore.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania ottavi Euro 2020

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

Dove vedere Inghilterra-Germania ottavi Europei 2021, streaming gratis Euro 2020 e diretta tv Rai o Sky?

Il match Inghilterra-Germania sarà trasmesso in diretta tv sia sul satellite su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, sia in diretta tv in chiaro su Rai 1 con ampio pre e post partita. Gli appassionati potranno seguire la sfida di Londra anche in streaming gratis su Rai Play e, per gli abbonati Sky, in streaming su Sky Go. Entrambe le piattaforme sono disponibili su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.