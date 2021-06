Sky o Rai 1? Dove vedere Italia Svizzera Euro2020 in tv e in streaming

Dove vedere Italia Svizzera Euro2020 in diretta tv. Dopo l’inizio esaltante contro la Turchia, l’Italia è chiamata a confermare la buona prestazione iniziale per centrare già la qualificazione alla fase finale. Gli Azzurri infatti, vincendo la prossima partita, salirebbero a 6 punti che nel girone A sono già sufficienti per avanzare. Dall’altra parte la Svizzera che, dopo il brutto pareggio contro il Galles, è chiamata a fare punti per mantenere accesa la speranza di arrivare secondi ma anche di avvantaggiarsi in ottica migliori terze. L’avversario è abbordabile per la nostra Nazionale ma il rischio di sottovalutare l’avversario è alto.

Quando si gioca Italia-Svizzera, seconda giornata girone A

La partita tra Italia-Svizzera si disputerà mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma. I precedenti sorridono agli Azzurri, con 28 vittorie su 58 partite e appena otto sconfitte. Gli ultimi tre scontri diretti però si sono conclusi in parità. La sfida più recente è stata un’amichevole disputata a Ginevra il 5 giugno 2010 e terminata 1-1.

Probabili formazioni: le scelte di Mancini e Petkovic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović. Allenatore: Vladimir Petkovic

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Italia Svizzera Euro2020 in diretta tv e in streaming

La partita tra Italia-Svizzera sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Italia-Svizzera si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.