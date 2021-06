Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra Euro 2020, streaming gratis e diretta tv Rai 1?

Il match Repubblica Ceca-Inghilterra, valido per il terzo turno del gruppo D di Euro 2020, si gioca martedì 22 giugno alle ore 21 nello stadio Wembley di Londra. La nazionale di Southgate va a caccia di un successo che significherebbe il primato nel girone, occupato proprio dai cechi per migliore differenza reti. Ricordiamo che in caso di pareggio le due squadre sarebbero entrambe matematicamente qualificate agli ottavi di finale. Nei cinque precedenti in fare ufficiali si registrano tre vittorie dei leoni inglesi, un pareggio e una vittoria dei cechi datata ottobre 2019.



Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra Euro 2020

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.



Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra Europei 2021, streaming gratis Rai Play e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmesso in diretta tv sia sul satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, sia in diretta tv in chiaro su Rai 1 con ampio pre e post partita. Gli appassionati potranno seguire la sfida di San Pietroburgo anche in streaming gratis su Rai Play e, per gli abbonati Sky, in streaming su Sky Go. Entrambe le piattaforme sono disponibili su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.