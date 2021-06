Dove vedere Spagna Portogallo under21: diretta tv e streaming

Dove vedere Spagna-Portogallo, prima semifinale Europei under21. La prima partita che garantirà l’accesso alla finale dell’europeo di categoria vedrà sfidarsi le due nazioni della penisola iberica. Da una parte la Spagna, reduce dalla vittoria per 2-1 sulla Croazia ai supplementari grazie allo scatenato Javi Puado, autore di una doppietta. Dall’altra parte il Portogallo, reduce dalla vittoria per 5-3 ai supplementari contro gli Azzurrini, dopo che la squadra di Nicolato aveva rimontato per due volte un doppio svantaggio. In attesa dell’Europeo dei grandi, Spagna-Portogallo under21 metterà in scena tanti giovani talentini di cui sentiremo parlare in futuro.

Quando si gioca Spagna-Portogallo, semifinale Europei under21

Il match tra Spagna-Portogallo si disputerà giovedì 3 giugno 2021 alle ore 18:00, allo stadio Ljudski di Maribor. L’arbitro sarà lo svedese Glenn Nyberg con assistenti i suoi connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Il quarto uomo invece sarà lo sloveno Rade Obrenovič. I precedenti tra le due squadre vedono un perfetto equilibrio. Le due nazionali si sono affrontate in questa competizione già 4 volte, con 2 vittorie a testa. Equilibrio anche nei goal segnati, 5 per entrambe.

Probabili formazioni: le scelte di Luis de la Fuente e Rui Jorge

SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Giner; Zubimendi, Villar; B.Diaz, Garcia, Cucurella; Ruiz. Allenatore: Luis de la Fuente.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Tavares; Fernandes, Bragança, Vitinha; Vieira; Leao, Mota. Allenatore: Rui Jorge.

In streaming o in chiaro? Ecco dove vedere Spagna-Portogallo under21 in tv

Il match tra Spagna-Portogallo sarà visibile in diretta tv in esclusiva in chiaro su Rai 2, secondo canale del digitale terrestre. La partita sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, piattaforma disponibile su qualsiasi dispositivo dotato di una connessione a internet. Il prepartita e il post partita saranno visibili su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. Gli highlights dell’incontro invece, saranno disponibili a mezzanotte su Uefa.tv.