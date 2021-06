Dove vedere Ungheria-Portogallo, streaming e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Ungheria-Portogallo, valido per il primo turno del gruppo F di Euro 2020, si gioca martedì 15 giugno alle ore 18 nella Puskas Arena. Le due nazionali sono inserite nel girone di ferro con Francia e Germania. Ricordiamo che i lusitani sono i campioni in carica della rassegna continentale dopo aver sconfitto proprio i galletti nella finale degli Europei 2016. I magiari sono alla seconda partecipazione consecutiva e sono arrivati agli ottavi nella scorsa edizione. Proprio a Euro 2016 si registra un precedente nella fase gironi con un pirotecnico pareggio 3-3.

Le probabili formazioni di Ungheria-Portogallo Euro 2020

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.



Dove vedere Ungheria-Portogallo uropei 2021, streaming gratis Sky Go e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Ungheria-Portogallo sarà trasmesso in diretta tv sul satellite su Sky Sport Football e Sky Sport 251. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida di Budapest anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida non sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.