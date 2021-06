Euro 2020, dove vedere Croazia-Scozia: streaming e diretta tv in chiaro?

Martedì 22 giugno, alle ore 21, all’ “Hampden Park” di Glasgow, si affronteranno la Croazia del C.T Zlatko Dalic e la Scozia del C.T Steve Clarke, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo D di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Croazia-Scozia, analizziamo il momento delle due nazionali.

Match decisivo per entrambe le due nazionali che hanno bisogno di vincere per poter sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La Croazia è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro l’ Inghilterra all’esordio e dal pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca. La Scozia, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Ceca e dal pareggio per 0-0 contro l’Inghilterra. Per quanto riguarda la Croazia per passare agli ottavi da seconda deve battere la Scozia e deve sperare in una vittoria dell’Inghilterra contro la Repubblica Ceca; mentre la Scozia deve battere la Croazia e sperare in una vittoria dei cechi contro gli inglesi. In caso di parità in Repubblica Ceca-Inghilterra e in una vittoria di Croazia o Scozia, si aprirebbe la strada del passaggio del turno come migliore terza per croati o scozzesi.

Dove vedere Croazia-Scozia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Croazia-Scozia, valevole per la 3.a giornata del Gruppo D di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.