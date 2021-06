Euro 2020, dove vedere Croazia-Spagna: streaming e diretta tv in chiaro?

Lunedì 28 giugno, alle ore 18, al “Parken” di Copenaghen, si affronteranno la Croazia del C.T Zlatko Dalic e la Spagna del C.T Luis Enrique, il match è valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Croazia-Spagna, analizziamo il momento delle due nazionali.

La Croazia arriva a questi ottavi di finale da seconda del Gruppo D con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) alle spalle dell’Inghilterra, arrivata prima con 7 punti. La Spagna, invece, dopo un avvio complicato è arrivata seconda nel Gruppo E con 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) e grazie al netto successo per 5-0 sulla Slovacchia si è qualificata per gli ottavi. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincente di questo match affronterà nei quarti la vincente di Francia-Svizzera, che si giocherà sempre il 28 giugno alle ore 21.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-SPAGNA

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic. C.T: Dalic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. C.T: Luis Enrique.

Dove vedere Croazia-Spagna, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Croazia-Spagna, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.