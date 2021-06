Euro 2020, dove vedere Germania-Ungheria: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 23 giugno, alle ore 21, all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, si affronteranno la Germania del C.T Joachim Low e l’Ungheria del C.T Marco Rossi, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo D di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Germania-Ungheria, analizziamo il momento delle due nazionali.

Match decisivo per entrambe le nazionali che si giocano il passaggio del turno agli ottavi di finale. La Germania dopo la sconfitta contro la Francia per 1-0 all’ esordio e la bella vittoria per 4-2 contro il Portogallo, con una vittoria sarebbe qualificata agli ottavi, mentre con un pareggio potrebbe finire terza. L’Ungheria, invece, dopo la sconfitta per 0-3 contro il Portogallo e il pareggio per 1-1 contro la Francia, deve assolutamente vincere per sperare negli ottavi di finale. Nell’altra gara del Gruppo F è in programma Portogallo-Francia.

Dove vedere Germania-Ungheria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Germania-Ungheria, valevole per la 3.a giornata del Gruppo F di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.