Euro 2020, dove vedere Italia-Turchia: streaming e diretta tv in chiaro?

Dopo il rinvio dello scorso anno causa Covid-19, venerdì 11 giugno alle ore 21 prenderà finalmente il via Euro 2020 con il match inaugurale Turchia-Italia, garà valevole per la 1.a giornata del Gruppo A e che si svolgerà allo stadio “Olimpico” di Roma davanti ad una cornice di circa 16.000 spettatori (il 25% della capienza dell’ impianto capitolino) che potranno entrare nello stadio solo se vaccinati, negativi al tampone entro le 48 ore prima del match o che hanno avuto il Covid-19. Prima di scoprire dove vedere Turchia-Italia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali: i turchi di Şenol Güneş e gli azzurri di Roberto Mancini.



La Turchia nel suo percorso di avvicinamento ad Euro 2020 ha disputato 3 match amichevoli e ha vinto 2-1 contro l’Azerbaigian, ha pareggiato 0-0 contro la Guinea e ha battuto 2-0 la Moldavia. L’Italia, invece, ha vinto 7-0 contro San Marino e ha battuto 4-0 la Repubblica Ceca nell’ultimo test prima del debutto contro la nazionale turca. Fanno parte dello stesso girone Svizzera e Galles che si affronteranno sabato 12 giugno alle ore 15 a Baku.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

Turchia (4-3-1-2): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yazichi, Tufan, Yokuslu; Calhanoglu; Burak Yilmaz, Karaman. C.T: Gunes.

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Jorginho; Berardi, Immobile, Insigne. C.T: Mancini.

Dove vedere Turchia-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Turchia-Italia, valevole per la 1.a giornata del Gruppo A di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.30. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.