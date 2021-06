Euro 2020, dove vedere Polonia-Slovacchia: streaming e diretta tv in chiaro?

Lunedì 14 giugno, alle ore 18, alla “Gazprom Arena” di San Pietroburgo, si affronteranno la Polonia del C.T Paulo Sousa e la Slovacchia del C.T Stefan Tarkovic, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo E di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Polonia-Slovacchia, analizziamo il momento delle due nazionali.

La Polonia punta a passare il turno in questo girone e si affiderà sul suo uomo più importante, ovvero Lewandowski che farà di tutto per trascinare la sua nazionale. La Slovacchia vuole puntare a fare un ottimo Europeo anche se difficilmente riuscirà a qualificarsi per gli ottavi di finale e in rosa può contare su uomini importanti come Skriniar, Kucka ed Hamsik. Fanno parte del Gruppo E anche Spagna e Svezia.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-SLOVACCHIA

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok. C.T: Sousa.



Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hamsik; Haraslin, Duda, Mak; Duris. C.T: Tarkovic.

Dove vedere Polonia-Slovacchia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Polonia-Slovacchia, valevole per la 1.a giornata del Gruppo E di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.