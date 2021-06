Euro 2020, dove vedere Spagna-Polonia: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 19 giugno, alle ore 21, all’ “Estadio de la Cartuja” di Siviglia, si affronteranno la Spagna del C.T Luis Enrique e la Polonia del C.T Paulo Sousa, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo E di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Spagna-Polonia, analizziamo il momento delle due nazionali.

Quello di Siviglia si preannuncia come un match decisivo ai fini della qualificazione con le due nazionali che hanno steccato alla prima uscita di questo Europeo. La Spagna è reduce dal deludente pareggio per 0-0 contro la Svezia. La Polonia, invece, viene dalla sconfitta per 1-2 contro la Slovacchia. Nell’altra gara del Gruppo E si giocherà Svezia-Slovacchia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-POLONIA

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. C.T: Luis Enrique.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok. C.T: Paulo Sousa.

Dove vedere Spagna-Polonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Spagna-Polonia, valevole per la 2.a giornata del Gruppo E di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.30. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.