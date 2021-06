Francia-Germania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Euro 2020

Martedì 15 giugno alle ore 21 alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, sarà in programma il match Francia-Germania, valevole per la prima giornata del gruppo F di Euro 2020 che vede anche protagoniste Portogallo e Ungheria. Novanta minuti fondamentali per cominciare bene la manifestazione continentale nel raggruppamento sicuramente più difficile con una big che sicuramente arriverà terza con il rischio anche di essere subito eliminata.

Sono trentuno i precedenti tra le due Nazionali con i “Galletti” avanti per 14-10 e sette pareggi; l’ultima sfida risale al 16 ottobre 2018 quando in Nations League i transalpini vinsero in rimonta per 2-1 allo Stade de France, grazie alla doppietta di Griezmann, annullò il vantaggio teutonico realizzato da Kroos.

L’arbitro dell’incontro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, quarto uomo ufficiale il serbo Srdjan Jovanović, mentre al VAR Juan Martínez Munuera.

Francia-Germania, probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Giroud, Griezmann.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

Dove vedere Francia-Germania in tv e streaming

Il match Francia-Germania sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale.

Possibilità di vedere l’incontro anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203) e Sky Sport (ch.251). Inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Francia-Germania, highlights Mondiali 2014