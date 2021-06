Francia-Svizzera: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Euro 2020

Questa sera alle ore 21 all’Arena Nazionale di Bucarest sarà in programma il match Francia-Svizzera, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, con i transalpini del ct Didier Deschamps che nel girone di qualificazione sono arrivati primi nel gruppo F davanti a Germania, Portogallo ed Ungheria, mentre gli elvetici del ct Vladimir Petkovic hanno terminato il gruppo A al terzo posto dietro a Italia e Galles.

Sono 38 i precedenti tra le due Nazionali con i francesi avanti per 16-12 e dieci pareggi; l’ultima sfida si è giocata ad Euro 2016 quando nella fase eliminatoria il risultato finale fu di pareggio (0-0). L‘arbitro dell’incontro sarà l’argentino Fernando Andres Rapallini, coadiuvato dagli assistenti connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Quarto uomo ufficiale, il polacco Bartosz Frankowski e al VAR opererà lo spagnolo Juan Martínez Munuera. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale sfiderà il prossimo 2 luglio (ore 18, San Pietroburgo), la vincente dell’altro ottavo tra Croazia-Spagna (oggi ore 18).

Francia-Svizzera, probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Dove vedere Francia-Svizzera in tv e streaming

Il match Francia-Svizzera sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale.

Possibilità di vedere l’incontro anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.251). Inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Euro 2016, Francia-Svizzera 0-0: gli highlights