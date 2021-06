Italia: Pellegrini infortunato e Ko. In dubbio la partecipazione a Euro2020

Lorenzo Pellegrini infortunato. Il centrocampista della Roma ha riportato una ricaduta al flessore della coscia sinistra. Un pregresso infortunio accadutogli nel secondo tempo del derby con la Lazio del 15 maggio scorso.

Lorenzo Pellegrini Out. Salta gli Europei?

Brutta tegola per Lorenzo Pellegrini e l’Italia di Mancini. Gli Europei iniziano l’11 di giugno e la sua partecipazione è in forte dubbio. A 24 ore dal debutto con la Turchia, il centrocampista rischia di saltare l’Europeo. Nell’allenamento di ieri ha sentito il riacutizzarsi del dolore. Al suo posto è stato preallertato Castrovilli. Oggi verrà sottoposto a esami strumentali a Villa Stuart; se lo stop venisse confermato, si tenterebbe il cambio con il centrocampista della Fiorentina, previa approvazione dell’Uefa.

Delusione atroce per Lorenzo

Una delusione enorme per Lorenzo Pellegrini e per Mancini, che ha già dovuto rinunciare a Sensi e che ha un Verratti che sta recuperando, ma non ancora al massimo della forma fisica. Per il tecnico della Nazionale il centrocampista romano e di fede romanista, quando non era infortunato o alle prese con il covid, è sempre stato un punto di riferimento per la Nazionale. La stagione di Pellegrini fino ad adesso era stata ottima, in quanto aveva fornito 10 assist e segnato ben 11 goal.